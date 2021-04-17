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Байден пообещал увеличить квоту на прием беженцев

Байден пообещал увеличить квоту на прием беженцев

Киев  •  УНН

 • 15347 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что американская администрация увеличит квоту на прием беженцев. Его высказывания приводит в субботу преспул Белого дома, передает УНН.

Цитата

“Мы собираемся увеличить число”, — сказал он.

Контекст

В пятницу глава государства принял решение не увеличивать лимит в 2021 финансовом году (начался 1 октября прошлого года), сохранив его на уровне 15 тыс. человек. Такая квота на текущий финансовый год была установлена ​​в конце октября предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Этот показатель является минимальным с 1980 года. В 2020 финансовом году лимит составлял 18 тыс. человек, и тогда он был сокращен почти вдвое по сравнению с 2019 годом, когда достигал 30 тыс.

В феврале Байден заявил о намерении увеличить квоту приема беженцев из-за рубежа до 125 тыс. человек в 2022 финансовом году. В свою очередь агентство Reuters тогда же сообщил о планах администрации США установить лимит на текущий финансовый год в 62,5 тыс. человек.

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