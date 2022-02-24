Байден заявил, что отключение России от SWIFT пока остается вариантом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что пока в рамках санкций США против РФ за вторжение в Украину Москву не отключат от SWIFT, однако такая опция остается вариантом, передает корреспондент УНН.
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"Отключать Россию от SWIFT пока не будут, хотя такая опция остается вариантом", - сказал Байден.
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Байден объявил новый пакет санкций США, G7 и ЕС против России.
Ранее сообщалось,ч то существует реальная вероятность того, что Европейский Союз может пойти на спорный шаг, отключив Россию от SWIFT, платежной сети с высоким уровнем безопасности, которая объединяет тысячи финансовых учреждений по всему миру.
Сегодня многие страны призывали отключить Россию от SWIFT, в частности президент Чехии Милош Земан призвал Запад прибегнуть к “более суровым” санкциям против России, а именно отсоединить страну от международной банковской системы SWIFT.
Владимир Зеленский заявлял, что Украина требует отключения России от SWIFT, введение бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов для остановки агрессора.