CNN: у ЄС обговорюють, чи відключати Росію від SWIFT
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Поки західні союзники працюють над своєю скоординованою відповіддю на російське вторгнення в Україну, існує реальна ймовірність того, що Європейський Союз може піти на спірний крок, відключивши Росію від SWIFT, платіжної мережі з високим рівнем безпеки, яка поєднує тисячі фінансових установ по всьому світу. Про це пише CNN, інформує УНН.
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Відключення Росії від SWIFT зробить майже неможливим для фінансових установ пересилання грошей в країну або з неї. Це серйозно вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами і може завдати реальної шкоди економіці країни, відзначає телеканал.
"Проте країни ЄС розділилися щодо того, чи робити цей крок, чи ні. Високопоставлені джерела в ЄС повідомили CNN, що в країнах-членах існує розрив між такими країнами, як Польща, Естонія, Латвія та Литва, які хочуть SWIFT як частину пакету санкцій, який буде оголошено пізніше сьогодні, а також такими країнами, як Німеччина, Італія, Угорщина. і Кіпр, які мають міцніші економічні зв'язки з Росією і не хочуть, щоб SWIFT включали в нові санкції", - йдеться у повідомленні.
Високопоставлений дипломат ЄС сказав, що "розмова йде", але вважає, що "ймовірно", що економічні інтереси переможуть у суперечці, і Брюссель не відключить Росію від SWIFT.
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