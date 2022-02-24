CNN: у ЄС обговорюють, чи відключати Росію від SWIFT

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Поки західні союзники працюють над своєю скоординованою відповіддю на російське вторгнення в Україну, існує реальна ймовірність того, що Європейський Союз може піти на спірний крок, відключивши Росію від SWIFT, платіжної мережі з високим рівнем безпеки, яка поєднує тисячі фінансових установ по всьому світу. Про це пише CNN, інформує УНН.