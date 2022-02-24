Президент Чехії закликав від'єднати Росію від SWIFT
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент Чехії Мілош Земан закликав Захід вдатися до “більш суворих” санкцій проти Росії, а саме від'єднати країну від міжнародної банківської системи SWIFT. Заява пролунала на тлі нападу РФ на Україну, пише УНН з посиланням на сайт президента Чехії.
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“Кілька днів тому я сказав, що росіяни не божевільні та не нападуть на Україну. Я визнаю, що помилявся. Нераціональне рішення керівництва Російської Федерації завдасть істотної шкоди самій російській державі", - заявив Земан.
Він додав, що "божевільних потрібно ізолювати та захищатись від них не лише словами, а конкретними заходами.”
Президент Чехії висловити підтримку українському народу. Він повідомив, що братиме участь у відеоконференції глав держав НАТО, яка пройде завтра, 25 лютого.
Додамо
Як відомо, президента Мілоша Земана звинувачують у проросійських поглядах. Наприклад, у 2019-му він визнав Крим російським.
Контекст
Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.
На всій території України ввели воєнний стан.
На тлі вторгнення РФ в Україну НАТО активізує план Альянсу з оборони.