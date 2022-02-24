На тлі вторгнення РФ в Україну НАТО активізує план Альянсу з оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. На тлі агресивних дій Росії в НАТО вирішили ввести в дію плани оборони. Про це Столтенберг заявив на позачерговому засіданні Північноатлантичної ради, повідомляє кореспондент УНН.
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"Сьогодні Північноатлантична рада ухвалила рішення активізувати наші оборонні плани на прохання нашого вищого військового командира, генерала Тода Вольтерса. Це розумний та оборонний крок для захисту союзних країн під час цієї кризи. І це дасть змогу нам розгорнути можливості та сили, зокрема Сили реагування НАТО, туди, де вони необхідні”, - сказав генсек Альянсу.
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За його словами, у відповідь на масштабне нарощування Росією військової могутності в НАТО вже зміцнили колективну оборону на суші, на морі та в повітрі.
За останні тижні союзники з Північної Америки та Європи перекинули тисячі військовослужбовців у східну частину Альянсу.
"Понад 100 літаків перебувають у стані підвищеної готовності, захищаючи наш повітряний простір. І понад 120 кораблів союзників у морі, від Крайньої Півночі до Середземномор'я. Усе це демонструє те, що наші зобов'язання з колективної оборони є залізними. І ми продовжуватимемо робити все необхідне, щоб убезпечити Альянс від агресії", - повідомив Генсек.
"Я скликав завтра віртуальний саміт лідерів НАТО, щоб обговорити подальші дії", - додав він.
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