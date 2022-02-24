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На фоне вторжения РФ в Украину НАТО активизирует план Альянса по обороне

На фоне вторжения РФ в Украину НАТО активизирует план Альянса по обороне

Киев • УНН

 • 325300 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. На фоне агрессивных действий России в НАТО решили ввести в действие планы обороны. Об этом Столтенберг заявил на внеочередном заседании Североатлантического совета, сообщает корреспондент УНН.

Цитата

"Сегодня Североатлантический совет принял решение активизировать наши оборонные планы, по просьбе нашего высшего военного командира, генерала Тода Вольтерса. Это благоразумный и оборонительный шаг для защиты союзных стран во время этого кризиса. И это позволит нам развернуть возможности и силы, включая Силы реагирования НАТО, туда, где они необходимы”, - сказал генсек Альянса.

Детали

По его словам, в ответ на масштабное наращивание Россией военной мощи, в НАТО уже укрепили коллективную оборону на суше, на море и в воздухе.

За последние недели союзники из Северной Америки и Европы перебросили тысячи военнослужащих в восточную часть Альянса.

"Более 100 самолетов находятся в состоянии повышенной готовности, защищая наше воздушное пространство. И более 120 кораблей союзников в море, от Крайнего Севера до Средиземноморья. Все это показывает, что наше обязательство по коллективной обороне, статья 5, является железным. И мы будем продолжать делать все необходимое, чтобы оградить Альянс от агрессии", - сообщил Генсек.

"Я созвал завтра виртуальный саммит лидеров НАТО, чтобы обсудить дальнейшие действия", - добавил он.

Напомним

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Помощник главы Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области.

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