Байден заявив, що відключення Росії від SWIFT поки залишається варіантом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що поки в рамках санкцій США проти РФ за вторгнення в Україну Москву не відключать від SWIFT, проте така опція залишається варіантом, передає кореспондент УНН.
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"Відключати Росію від SWIFT поки не будуть, хоча така опція залишається варіантом", - сказав Байден.
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Байден оголосив новий пакет санкцій США, G7 та ЄС проти Росії.
Раніше повідомлялося, що існує реальна ймовірність того, що Європейський Союз може піти на спірний крок, відключивши Росію від SWIFT, платіжної мережі з високим рівнем безпеки, яка поєднує тисячі фінансових установ по всьому світу.
Сьогодні багато країн закликали відключити Росію від SWIFT, зокрема президент Чехії Мілош Земан закликав Захід вдатися до “більш суворих” санкцій проти Росії, а саме від'єднати країну від міжнародної банківської системи SWIFT.
Володимир Зеленський заявляв, що Україна вимагає відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків для зупинки агресора.