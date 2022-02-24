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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 23711 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вимагаємо відключення РФ від SWIFT та запровадження безпольотної зони над Україною - Зеленський

Вимагаємо відключення РФ від SWIFT та запровадження безпольотної зони над Україною - Зеленський

Київ • УНН

 • 210910 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Вимагаємо відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків для зупинки агресора. Про це повідомив у Twitter президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, пакет додаткових жорстких санкцій щодо РФ від ЄС уже на підході. Він обговорив усі деталі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Вимагаємо відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків для зупинки агресора", - написав Зеленський.

Контекст

Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

На всій території України ввели воєнний стан.

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