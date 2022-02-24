Требуем отключения РФ от SWIFT и введения бесполетной зоны над Украиной - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов для остановки агрессора. Об этом сообщил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, пакет дополнительных жестких санкций в отношении РФ от ЕС уже на подходе. Он обсудил все детали с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов для остановки агрессора", - написал Зеленский.
Контекст
Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.
На всей территории Украины ввели военное положение.
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