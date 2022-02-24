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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Це оголошення війни всій Європі: Зеленський про спробу російських окупантів захопити Чорнобильську АЕС

Це оголошення війни всій Європі: Зеленський про спробу російських окупантів захопити Чорнобильську АЕС

Київ • УНН

 • 215868 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС. Про це повідомив на своїй сторнці у Twitter президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

"Російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС. Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася", - написав Зеленський.

Додамо

Зеленський також повідомив про спроби захопити ЧАЕС прем'єру Швеції.

"Це оголошення війни всій Європі", - резюмував він.

Раніше

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що війська окупантів із території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС. 

Нагадаємо

Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

На всій території України ввели воєнний стан.

За даними помічника голови Держприкордонслужби Андрія Демченка, російська техніка пішла на прорив в Київській області.

Українські Національні Новини

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