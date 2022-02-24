Це оголошення війни всій Європі: Зеленський про спробу російських окупантів захопити Чорнобильську АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС. Про це повідомив на своїй сторнці у Twitter президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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"Російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС. Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася", - написав Зеленський.
Додамо
Зеленський також повідомив про спроби захопити ЧАЕС прем'єру Швеції.
"Це оголошення війни всій Європі", - резюмував він.
Раніше
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що війська окупантів із території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС.
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