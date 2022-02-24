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Російські війська увійшли в зону ЧАЕС з Білорусі

Російські війська увійшли в зону ЧАЕС з Білорусі

Київ • УНН

 • 260670 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Війська окупантів із території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі, інформує УНН.

Цитата

"Нацгвардійці, що охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір. Якщо внаслідок ударів артилерії окупантів буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС", — написав Геращенко.

Нагадаємо

Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

На всій території України ввели воєнний стан.

За даними помічника голови Держприкордонслужби Андрія Демченка, російська техніка пішла на прорив в Київській області.

Українські Національні Новини

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