Російські війська увійшли в зону ЧАЕС з Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Війська окупантів із території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі, інформує УНН.
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"Нацгвардійці, що охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір. Якщо внаслідок ударів артилерії окупантів буде зруйновано сховище ядерних відходів, то радіоактивний пил може накрити території України, Білорусі та країн ЄС", — написав Геращенко.
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