Российские войска вошли в зону ЧАЭС из Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале, информирует УНН.
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"Нацгвардейцы, охраняющие хранилище небезопасных радиоактивных отходов, оказывают ожесточенное сопротивление. Если в результате ударов артиллерии оккупантов будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивная пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС", — написал Геращенко.
Напомним
Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
На всей территории Украины ввели военное положение.
По данным помощника председателя Госпогранслужбы Андрея Демченко, российская техника пошла на прорыв в Киевской области.