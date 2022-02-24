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15 марта, 19:03 • 98007 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127656 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115544 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109770 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100609 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96938 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84619 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118061 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Это объявление войны всей Европе: Зеленский о попытке российских оккупантов захватить Чернобыльскую АЭС

Это объявление войны всей Европе: Зеленский о попытке российских оккупантов захватить Чернобыльскую АЭС

Киев • УНН

 • 215864 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Об этом сообщил на своей странице в Twitter президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

"Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась", - написал Зеленский.

Добавим

Зеленский также сообщил о попытке захватить ЧАЭС премьеру Швеции.

"Это объявление войны всей Европе", - резюмировал он.

Ранее

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС.

Напомним

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

По данным помощника главы Госпогранслужбы Андрея Демченко, российская техника пошла на прорыв в Киевской области.

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