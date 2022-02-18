Байден заявил, что теперь убежден, что Путин решил напасть на Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что теперь он убежден, что президент России Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину, но подчеркнул, что остается место для дипломатии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
На вопрос Путин принял решение о вторжении в Украину, Байден ответил: "На данный момент я убежден, что решение принял он, и у нас есть основания так думать".
По словам Байдена, российская дезинформация приводит к ошибочному оправдание Путина, обвиняя Россию в нарушении режима прекращения огня в условиях кризиса, быстро обостряется".
Детали
Отмечается, что это была заметна перемена в позиции президента, который ранее заявлял, что не верит, что российский лидер принял решение, но признал, что его понимание мыслей Путина ограничено.
Он отметил, что надеется, что дипломатия сможет разрядить ситуацию, сказав: "Дипломатия всегда возможна".
Дополнение
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Соединенные Штаты фиксируют, что некоторые из российских войск есть ближе к границам Украины, а Россия привлекает больше боевых самолетов, пополняет запасы крови.
Контекст
15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отвод своих войск от украинских границ.
16 февраля в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Южного военного округа оставили оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются к местам постоянной дислокации.
Впрочем, 17 февраля администрация президента США сообщила, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек.
17 февраля в НАТО заявили, что пока не наблюдают никаких признаков отвода российских войск от границ Украины или деэскалации, и наращивания потенциала России, похоже, продолжается.