Байден заявив, що тепер переконаний, що Путін вирішив напасти на Україну

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що тепер він переконаний, що президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, але наголосив, що залишається місце для дипломатії. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.