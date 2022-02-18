Байден заявив, що тепер переконаний, що Путін вирішив напасти на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що тепер він переконаний, що президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, але наголосив, що залишається місце для дипломатії. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
На запитання чи ухвалив Путін рішення про вторгнення в Україну, Байден відповів: «На даний момент я переконаний, що рішення ухвалив він, і у нас є підстави так думати».
За словами Байдена, російська дезінформація призводить до помилкового виправдання Путіна, звинувачуючи Росію в порушенні режиму припинення вогню в умовах «кризи, що швидко загострюється».
Деталі
Зазначається, що це була помітна зміна в позиції президента, який раніше заявляв, що не вірить, що російський лідер ухвалив рішення, але визнав, що його розуміння думок Путіна обмежене.
Він зазначив, що сподівається, що дипломатія зможе розрядити ситуацію, сказавши: "Дипломатія завжди можлива".
Доповнення
Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що Сполучені Штати фіксують, що деякі з російських військ є ближче до кордонів України, а Росія залучає більше бойових літаків, поповнює запаси крові.
Контекст
15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про завершення навчань та відведення своїх військ від українських кордонів.
16 лютого в Міноборони РФ повідомили, що підрозділи Південного військового округу залишили окупований Крим, де проводили тактичні навчання, та повертаються до місць постійної дислокації.
Втім, 17 лютого адміністрація президента США повідомила, що Росія збільшила свою військову присутність на кордоні з Україною на 7 тисяч людей.
17 лютого в НАТО заявили, що поки що не спостерігають жодних ознак відведення російських військ від кордонів України або деескалації, і нарощування потенціалу Росії, схоже, продовжується.