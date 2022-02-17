Генсек НАТО про сили Росії біля України: ми не бачимо жодних ознак відведення військ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. У НАТО поки що не спостерігають жодних ознак відведення російських військ від кордонів України чи деескалації. Нарощування потенціалу Росії, схоже, продовжується. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками переговорів міністрів оборони НАТО, передає кореспондент УНН.
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“Попри заяви Москви, ми поки що не бачимо жодних ознак відведення (військ — ред.) чи деескалації. Навпаки, нарощування потенціалу Росії, схоже, продовжується. Ми продовжуємо дуже пильно стежити за розвитком подій. Ми закликаємо Росію зробити те, що вони кажуть, та вивести свої війська від кордону з Україною. Це стане важливим першим кроком на шляху до мирного політичного врегулювання”, — заявив Генсек НАТО.
Деталі
Він повідомив, що сьогодні міністри НАТО зустрілися зі своїми колегами з України та Грузії.
Повідомляється, що на зустрічі розглянули загрозу російській агресії, що зберігається, погіршення ситуації з безпекою в Чорноморському регіоні і рішучу підтримку обох країн з боку НАТО.
Контекст
15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про завершення навчань та відведення своїх військ від українських кордонів.
16 лютого в Міноборони РФ повідомили, що підрозділи Південного військового округу залишили окупований Крим, де проводили тактичні навчання, та повертаються до місць постійної дислокації.
Напередодні Генсек НАТО заявив, що в Альянсі не бачать російської деескалації біля українських кордонів на тлі повідомлень РФ про відведення військових частин до місць постійної дислокації.
Держсекретар США також повідомив, що Штати не бачать доказів того, що Росія відводить війська від кордону з Україною, попри заяви Москви.
Президент України також заявив, що відведення сил не спостерігає.
Згодом адміністрація президента США повідомила, що Росія збільшила свою військову присутність на кордоні з Україною на 7 тисяч людей.