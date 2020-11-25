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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 19840 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 79093 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100906 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117050 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152022 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199888 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Байден заявил, что не будет использовать Минюст для преследования Трампа

Байден заявил, что не будет использовать Минюст для преследования Трампа

Киев  •  УНН

 • 10936 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Кандидат в президенты США от партии демократов Джо Байден заявил, что не будет давить на Министерство юстиции с целью преследования своего оппонента от республиканцев - Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью NBC News, передает УНН.

Так, интервьюер отметил, что некоторые демократы хотят, чтобы расследование против Дональда Трампа было продолжено после того, как он уйдет из поста, и спросил, будет ли Байден поддерживать эти мероприятия.

"Я не буду делать то, что делает этот президент, и использовать Министерство юстиции как средство, чтобы настаивать на том, чтобы что-то произошло. Я видел ряд расследований, проводимых на уровне штатов. Я ничего не могу с этим сделать или не сделать. Я сосредоточен на том, чтобы вернуть американскую публику в то место, где у них есть некоторая уверенность, некоторые знания, которые они могут пройти через это", - заявил кандидат в президенты США.

Напомним, всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп, который баллотировался на второй срок, все еще не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды по подсчету голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

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