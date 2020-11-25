Байден заявил, что не будет использовать Минюст для преследования Трампа

Так, интервьюер отметил, что некоторые демократы хотят, чтобы расследование против Дональда Трампа было продолжено после того, как он уйдет из поста, и спросил, будет ли Байден поддерживать эти мероприятия.

"Я не буду делать то, что делает этот президент, и использовать Министерство юстиции как средство, чтобы настаивать на том, чтобы что-то произошло. Я видел ряд расследований, проводимых на уровне штатов. Я ничего не могу с этим сделать или не сделать. Я сосредоточен на том, чтобы вернуть американскую публику в то место, где у них есть некоторая уверенность, некоторые знания, которые они могут пройти через это", - заявил кандидат в президенты США.

Напомним, всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп, который баллотировался на второй срок, все еще не признал поражения и заявил о решении обращаться в суды по подсчету голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.