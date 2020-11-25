Байден заявив, що не використовуватиме Мін'юст для переслідування Трампа

Так, інтерв'юер зазначив, що деякі демократи хочуть, щоб розслідування проти Дональда Трампа було продовжено після того, як він піде із посту, і запитав, чи буде Байден підтримувати ці заходи.

"Я не буду робити те, що робить цей президент, і використовувати Міністерство юстиції як засіб, щоб наполягати на тому, щоб щось сталося. Я бачив ряд розслідувань, що проводяться на рівні штатів. Я нічого не можу з цим зробити або не зробити. Я зосереджений на тому, щоб повернути американську публіку в те місце, де у них є деяка впевненість, деякі знання, що вони можуть пройти через це", - заявив кандидат у президенти США.

Нагадаємо, загальні вибори у США пройшли 3 листопада. Згідно з оцінками провідних американських ЗМІ, демократ Джозеф Байден заручився підтримкою понад 270 вибірників, голоси яких необхідні йому для перемоги над Трампом у боротьбі за пост глави держави. Байден оголосив про свою перемогу на виборах. Трамп, який балотувався на другий термін, все ще не визнав поразки і заявив про рішення звертатися до судів щодо підрахунку голосів виборців, оскільки, на його погляд, на виборах мали місце численні порушення з боку демократів.