Байден: есть некоторые признаки того, что путин самоизолируется и наказывает своих советников

Детали

Когда корреспондент CNN спросил президента, насколько советники дезинформируют российского президента, Байден ответил: "Это открытый вопрос. Есть много предположений, но он, кажется, — я не говорю это с уверенностью — кажется, самоизолировался, и есть некоторые признаки того, что он уволил или посадил под домашний арест некоторых своих советников".

"Но сейчас я не хочу слишком верить в это, потому что у нас не так много веских доказательств", - добавил он.

Байден также отметил, что он "скептически относится" к тому, что путин выведет все свои силы из-под украинской столицы Киева.

"Пока нет четких доказательств того, что он выводит все свои силы из Киева, — сказал Байден. - Есть также свидетельства того, что он наращивает свои войска в районе Донбасса. Это немного скептически".

Он добавил: "Я не знаю ответа, но пока что кажется, что он не вывел все — мысль о том, что он выводит свои войска из-под Киева и движется на юг, — нет никаких доказательств того, что он это сделал".

Однако Байден добавил, что есть доказательства того, что путин "наращивает" свои силы на Донбассе в Украине.

Добавим

На этой неделе чиновники США выразили уверенность в оценке разведки, что указывает на то, что военные советники ввели путина в заблуждение относительно успеха действий российских вооруженных сил во время войны, которая длится уже более месяца.