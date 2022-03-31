Байден: є деякі ознаки того, що путін самоізолюється та карає своїх радників
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент США Джо Байден у четвер заявив, що є деякі ознаки того, що президент росії володимир путін самоізолюється і карає деяких своїх радників, але додав, що в США не так багато вагомих доказів, щоб стверджувати це з упевненістю. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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Коли кореспондент CNN запитав президента, наскільки радники дезінформують російського президента, Байден відповів:
"Це відкрите питання. Є багато припущень, але він, здається, — я не говорю це з упевненістю — здається, самоізолювався, і є деякі ознаки того, що він звільнив чи посадив під домашній арешт деяких своїх радників".
"Але зараз я не хочу надто вірити в це, тому що у нас не так багато вагомих доказів", - додав він.
Байден також зазначив, що він "скептично ставиться" до того, що путін виведе всі свої сили з-під української столиці Києва.
"Поки що немає чітких доказів того, що він виводить усі свої сили з Києва, — сказав Байден. — Є також свідчення того, що він нарощує свої війська у районі Донбасу. Це трохи скептично".
Він додав: "Я не знаю відповіді, але поки що здається, що він не вивів усе — думка про те, що він виводить свої війська з-під Києва та рухається на південь, — немає жодних доказів того, що він це зробив".
Проте Байден додав, що є докази того, що путін "нарощує" свої сили на Донбасі в Україні.
Додамо
Цього тижня урядовці США висловили впевненість в оцінці розвідки, що вказує на те, що військові радники ввели путіна в оману щодо успіху дій російських збройних сил під час війни, яка триває вже понад місяць.