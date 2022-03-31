Байден: є деякі ознаки того, що путін самоізолюється та карає своїх радників

Деталі

Коли кореспондент CNN запитав президента, наскільки радники дезінформують російського президента, Байден відповів:

"Це відкрите питання. Є багато припущень, але він, здається, — я не говорю це з упевненістю — здається, самоізолювався, і є деякі ознаки того, що він звільнив чи посадив під домашній арешт деяких своїх радників".

"Але зараз я не хочу надто вірити в це, тому що у нас не так багато вагомих доказів", - додав він.

Байден також зазначив, що він "скептично ставиться" до того, що путін виведе всі свої сили з-під української столиці Києва.

"Поки що немає чітких доказів того, що він виводить усі свої сили з Києва, — сказав Байден. — Є також свідчення того, що він нарощує свої війська у районі Донбасу. Це трохи скептично".

Він додав: "Я не знаю відповіді, але поки що здається, що він не вивів усе — думка про те, що він виводить свої війська з-під Києва та рухається на південь, — немає жодних доказів того, що він це зробив".

Проте Байден додав, що є докази того, що путін "нарощує" свої сили на Донбасі в Україні.

Додамо

Цього тижня урядовці США висловили впевненість в оцінці розвідки, що вказує на те, що військові радники ввели путіна в оману щодо успіху дій російських збройних сил під час війни, яка триває вже понад місяць.