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Байден признал, что санкции против РФ могут нанести ущерб экономике США

Байден признал, что санкции против РФ могут нанести ущерб экономике США

Киев • УНН

 • 24483 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент США Джо Байден признал вероятность того, что санкции США и их союзников в отношении России в ответ на вторжение в Украину будут иметь значительный удар по американской экономике, включая возможный скачок цен и перебои в энергоснабжении страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Цитата

“Американский народ понимает, что защита демократии и свободы никогда не обходится без расходов. Я не буду делать вид, что это будет безболезненно”, — сказал Байден.

Детали

По его словам, администрация активно работает, чтобы попытаться предупредить проблемы с поставками, работая с производителями и грузоотправителями с планами на случай непредвиденных обстоятельств, и сказал, что он будет работать с Конгрессом над неуказанными “дополнительными мерами для защиты потребителей и устранения влияния цен на заправку”.

Байден вновь предупредил, что если Россия вторгнется в Украину, США “сплотят мир, чтобы противостоять ее агрессии”.

Он также пригрозил РФ тяжелыми санкциями, в частности против финансовых институтов.
По его словам, в случае агрессии против Украины газопровод “Северный поток-2” не будет завершено.

Дополнение

Сенаторы-республиканцы США представили собственный пакет санкций, чтобы удержать президента России Владимира Путина от вторжения в Украину, а также продемонстрировать поддержку и помощь Украине и Европе в случае эскалации.

Страны G7 и готовы ввести санкции, которые приведут к “быстрых и масштабных последствий для экономики РФ”.

Украинские Национальные Новости

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