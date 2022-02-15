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Байден визнав, що санкції проти РФ можуть завдати шкоди економіці США

Байден визнав, що санкції проти РФ можуть завдати шкоди економіці США

Київ • УНН

 • 24485 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Президент США Джо Байден визнав ймовірність того, що санкції США та їхніх союзників щодо Росії у відповідь на вторгнення в Україну матимуть значний удар по американській економіці, включаючи можливий стрибок цін та перебої в енергопостачанні країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.

Цитата

“Американський народ розуміє, що захист демократії та свободи ніколи не обходиться без витрат. Я не вдаватиму, що це буде безболісно”, — сказав Байден.

Деталі

За його словами, адміністрація активно працює, щоб спробувати попередити проблеми з поставками, працюючи з виробниками та вантажовідправниками за планами на випадок непередбачених обставин, і сказав, що він працюватиме з Конгресом над невказаними “додатковими заходами для захисту споживачів та усунення впливу цін на заправку ”.

Байден знову попередив, що якщо Росія вторгнеться в Україну, США “згуртують світ, щоб протистояти її агресії”.

Він також пригрозив РФ важкими санкціями, зокрема проти фінансових інституцій.
За його словами, у разі агресії проти України газопровід “Північний потік-2” не буде завершено.

Доповнення

Сенатори-республіканці США представили власний пакет санкцій, щоб утримати президента Росії Володимира Путіна від вторгнення в Україну, а також продемонструвати підтримку та допомогу Україні та Європі у разі ескалації.

Країни G7 готові запровадити санкції, які призведуть до “швидких та масштабних наслідків” для економіки РФ.

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