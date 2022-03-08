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Байден: Украина никогда не станет победой Путина

Байден: Украина никогда не станет победой Путина

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Украина никогда не станет победой президента России Владимира Путина. Об этом заявил президент США Джо Байден во вторник, 8 марта, пишет УНН.

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"За последние две недели украинцы вдохновили мир, буквально. Они вдохновили мир своей храбростью, своим патриотизмом, своей решимостью жить свободно", - сказал Президент.

Детали

По его словам, война, развязанная Путиным, принесла огромные страдания и ненужную гибель жителей Украины, принесла страдания и Украине, и гражданам России.

Как отметил Байден, украинские лидеры, как и лидеры всего мира, неоднократно призывали к прекращению огня, гуманитарной помощи, настоящей дипломатии.

"Но Путин, похоже, полон решимости продолжать свой кровавый путь любой ценой", - считает президент США.

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"Россия может и дальше продолжать свое наступление ужасной ценой, но одно уже ясно: Украина никогда не станет победой Путина. Путин может взять город, но он никогда не сможет удержать страну. И если сегодня мы не ответим на нападки Путина на глобальный мир и стабильность, завтра стоимость свободы и для американского народа будет еще выше", - сказал президент.

"Мы собираемся и впредь поддерживать мужественный украинский народ в его борьбе за свою страну, и я призываю страну передать Украине пакет помощи в размере 12 миллиардов долларов", - добавил он.

Ранее

Как сообщил ранее Байден, Соединенные Штаты объявили запрет на любой импорт российской нефти, газа и энергии.

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