Байден: Україна ніколи не стане перемогою Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Україна ніколи не стане перемогою президента Росії Володимира Путіна. Про це заявив президент США Джо Байден у вівторок, 8 березня, пише УНН.
Цитата
"За останні два тижні українці надихнули світ, буквально. Вони надихнули світ своєю хоробрістю, своїм патріотизмом, своєю рішучістю жити вільно", - сказав Президент.
Деталі
За його словами, війна, розв'язана Путіним, принесла величезні страждання і непотрібну загибель жителів України, принесла страждання і Україні, і громадянам Росії.
Як зазначив Байден, українські лідери, як і лідери всього світу, неодноразово закликали до припинення вогню, гуманітарної допомоги, справжньої дипломатії.
"Але Путін, схоже, сповнений рішучості продовжувати свій кривавий шлях за всяку ціну", - вважає президент США.
Цитата
"Росія може і далі продовжувати свій наступ жахливою ціною, але одне вже ясно: Україна ніколи не стане перемогою Путіна. Путін може взяти місто, але він ніколи не зможе утримати країну. І якщо сьогодні ми не відповімо на нападки Путіна на глобальний мир і стабільність, завтра вартість свободи і для американського народу буде ще вищою", - сказав президент.
"Ми збираємося і надалі підтримувати мужній український народ в його боротьбі за свою країну, і я закликаю країну передати Україні пакет допомоги в розмірі 12 мільярдів доларів", - додав він.
Раніше
Як повідомив раніше Байден, Сполучені Штати оголосили заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу та енергії.