Байден в разговоре с Нетаньяху: Израиль имеет право на самооборону

Цитата
“Президент вновь заявил о своей твердой поддержке права Израиля на самооборону от неизбирательных ракетных обстрелов. Президент поздравил усилия по решению проблемы межобщинного насилия и установления спокойствия в Иерусалиме. Он призвал Израиль приложить все усилия для обеспечения защиты невинных мирных граждан”, — отмечается в документе.
Байден во время обсуждения обмена ударами между движением ХАМАС и израильской армией указал на необходимость прекратить огонь.
“Два лидера обсудили прогресс в военных операциях Израиля против (радикального палестинского движения) ХАМАС и других террористических группировок в Газе. Президент выступил в поддержку прекращения огня и коснулся вопросов, касающихся взаимодействия США с Египтом и другими партнерами в этом направлении. Два лидера договорились, что они и их команды будут поддерживать тесные контакты”, — отмечается в документе.
Дополнение
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен также в телефонном разговоре обсудил с главой МИД еврейского государства Габи Ашкенази пути выхода из продолжающегося палестино-израильского конфликта.
Контекст
Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.
Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.
В израильской армии (ЦАХАЛ) заявили в воскресенье, что за последнюю неделю из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено 3100 ракет.
Также сообщалось, что с начала нового обострения конфликта погибли 192 палестинца, 58 среди которых — дети. Еще 1235 палестинцев были ранены. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детей.