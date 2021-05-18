Байден у розмові з Нетаньяху: Ізраїль має право на самооборону

Цитата

“Президент знову заявив про свою тверду підтримку права Ізраїлю на самооборону від невибіркових ракетних обстрілів. Президент привітав зусилля за рішенням проблеми міжобщинні насильства і встановлення спокою в Єрусалимі. Він закликав Ізраїль докласти всіх зусиль для забезпечення захисту невинних мирних громадян”, — наголошується в документі.

Байден під час обговорення обміну ударами між рухом ХАМАС і ізраїльською армією вказав на необхідність припинити вогонь.

“Два лідери обговорили прогрес у військових операціях Ізраїлю проти (радикального палестинського руху) ХАМАС і інших терористичних угруповань в Газі. Президент виступив на підтримку припинення вогню і торкнувся питання, що стосуються взаємодії США з Єгиптом та іншими партнерами в цьому напрямку. Два лідери домовилися, що вони та їхні команди будуть підтримувати тісні контакти”, — наголошується в документі.

Доповнення

У понеділок держсекретар США Ентоні Блінкен також в телефонній розмові обговорив з главою МЗС єврейської держави Габі Ашкеназі шляхи виходу з триваючого палестино-ізраїльського конфлікту.

Контекст

Конфлікт в регіоні різко загострилася після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

У ізраїльскій армії (ЦАХАЛ) заявили в неділю, що за останній тиждень з сектору Гази в бік Ізраїлю було випущено 3100 ракет.

Також повідомлялося, що з початку нового загострення конфлікту загинули 192 палестинці, 58 серед яких — діти. Ще 1235 палестинців були поранені. Ізраїль повідомив про 10 загиблих, у тому числі двох дітей.