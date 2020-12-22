Байден и Харрис анонсировали еще несколько назначений в администрации Белого дома
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Новоизбранный президент США Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис анонсировали еще несколько назначений на различные должности в администрации Белого дома. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.
“Это уважаемые лидеры, чьи ценности и приоритеты совпадают с моими собственными. Они будут добросовестно выполнять свою роль, служа американскому народу”, — заявил Байден.
По словам будущего главы аппарата президента США Рона Клайна, сотрудников Белого дома отбирают в стремлении отразить “многообразие Америки во всех смыслах”.
Среди анонсированных назначений в Белом доме следующие:
— Брюс Рид, который с 2011 по 2013 годы возглавлял вице-президентский аппарат Байдена, станет заместителем главы аппарата Белого дома.
— Энн Филипик, которая работала в Фонде Обамы, станет директором по вопросам управления и администрации.
— Райан Монтойя станет директором по планированию и предварительной подготовке мероприятий. Ранее он занимал эту должность в предвыборном штабе Байдена и Харрис, а также принимал участие в обоих предвыборных кампаниях Барака Обамы.
— Гаутам Рагхаван — заместитель директора президентского управления кадров. В переходной команде он также занимается кадровыми назначениями, а в администрации Обамы был координатором по вопросам ЛГБТ и связям с представителями американо-азиатской общины.
— Винай Редди возглавит команду спичрайтеров.
— Элизабет Уилкинс, ранее занимавшая ряд высоких должностей в Генпрокуратуре округа Колумбия, станет старшим советником главы аппарата.
Как сообщал УНН, в Коллегии выборщиков США подтвердили победу кандидата в президенты Джо Байдена, который получил 306 голосов из 270 необходимых для победы. Результаты голосования в Коллегии выборщиков на специальном совместном заседании официально подсчитает новый состав Конгресса 6 января 2021 года и утвердит результаты выборов. Новоизбранный президент США будет приведен к присяге во время церемонии инаугурации 20 января.