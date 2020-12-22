Байден та Харріс анонсували ще кілька призначень в адміністрації Білого дому
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Новообраний президент США Джо Байден і обраний віце-президент Камала Харріс анонсували ще кілька призначень на різні посади в адміністрації Білого дому. Про це пише “Голос Америки”, передає УНН.
“Це шановні лідери, чиї цінності і пріоритети збігаються з моїми власними. Вони будуть сумлінно виконувати свою роль, служачи американському народу”, — заявив Байден.
За словами майбутнього глави апарату президента США Рона Клайна, співробітників Білого дому відбирають в прагненні відобразити “різноманіття Америки у всіх сенсах”.
Серед анонсованих призначень у Білому домі наступні:
— Брюс Рід, який з 2011 по 2013 роки очолював віце-президентський апарат Байдена, стане заступником глави апарату Білого дому.
— Енн Філіпік, яка працювала у Фонді Обами, стане директором з питань управління та адміністрації.
— Райан Монтоя стане директором з планування та попередньої підготовки заходів. Раніше він займав цю посаду в передвиборному штабі Байдена і Харріс, а також брав участь в обох передвиборних кампаніях Барака Обами.
— Гаутам Рагхаван — заступник директора президентського управління кадрів. В перехідній команді він також займається кадровими призначеннями, а в адміністрації Обами був координатором з питань ЛГБТ та зі зв’язків з представниками американо-азіатської громади.
— Винай Редді очолить команду спічрайтерів.
— Елізабет Уілкінс, яка раніше обіймала ряд високих посад в генпрокуратурі округу Колумбія, стане старшим радником глави апарату.
Як повідомляв УНН, в Колегії вибірників США підтвердили перемогу кандидата в президенти Джо Байдена, який отримав 306 голосів з 270 необхідних для перемоги. Результати голосування в Колегії вибірників на спеціальному спільному засіданні офіційно підрахує новий склад Конгресу 6 січня 2021 року та затвердить результати виборів. Новообраний президент США буде приведений до присяги під час церемонії інавгурації 20 січня.