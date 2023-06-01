Байден споткнулся и упал лицом на сцену
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В четверг президент Джо Байден упал лицом вниз после того, как споткнулся о препятствие на сцене Военно-воздушной академии в Колорадо, но, похоже, не пострадал, информирует УНН.
Детали
80-летний Байден, который произнес вступительную речь перед выпускниками военной академии, только пожал руку курсанту и начал возвращаться на свое место, когда тот упал.
Персонал ВВС помог ему подняться. Поднявшись, Байден указал на предмет, который задел ногой.
Добавим
Байден является старейшим человеком, когда-либо занимавшим пост президента США, и баллотируется на второй срок на выборах 2024 года. В официальном отчете врача за этот год значится, что Байден физически здоров и регулярно занимается спортом.
В ноябре 2020 года, вскоре после победы на выборах у Дональда Трампа, Байден сломал ногу, играя с собакой.