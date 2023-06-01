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19:26 • 36009 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 98502 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 104746 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 105198 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

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13 марта, 06:36 • 109345 просмотра

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Байден споткнулся и упал лицом на сцену

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. В четверг президент Джо Байден упал лицом вниз после того, как споткнулся о препятствие на сцене Военно-воздушной академии в Колорадо, но, похоже, не пострадал, информирует УНН.

Детали

80-летний Байден, который произнес вступительную речь перед выпускниками военной академии, только пожал руку курсанту и начал возвращаться на свое место, когда тот упал.

Персонал ВВС помог ему подняться. Поднявшись, Байден указал на предмет, который задел ногой.

Добавим

Байден является старейшим человеком, когда-либо занимавшим пост президента США, и баллотируется на второй срок на выборах 2024 года. В официальном отчете врача за этот год значится, что Байден физически здоров и регулярно занимается спортом.

В ноябре 2020 года, вскоре после победы на выборах у Дональда Трампа, Байден сломал ногу, играя с собакой.

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