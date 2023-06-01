Байден спіткнувся та впав обличчям на сцену
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У четвер президент Джо Байден упав обличчям униз після того, як спіткнувся об перешкоду на сцені Військово-повітряної академії в Колорадо, але, схоже, не постраждав, інформує УНН.
Деталі
80-річний Байден, який промовив вступну промову перед випускниками військової академії, потис руку курсантові і почав повертатися на своє місце, коли той упав.
Персонал ВПС допоміг йому піднятися. Підвівшись, Байден вказав на предмет, який зачепив ногою.
Додамо
Байден є найстарішою людиною, яка будь-коли перебувала на посаді президента США, і балотується на другий термін на виборах 2024 року. В офіційному звіті лікаря за цей рік значиться, що Байден фізично здоровий та регулярно займається спортом.
У листопаді 2020 року, невдовзі після перемоги на виборах у Дональда Трампа, Байден зламав ногу, граючи із собакою.