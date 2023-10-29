Байден сегодня поговорит с Нетаньяху: подчеркнет необходимость "различать террористов и гражданское население" - Салливан
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Президент США Джо Байден в ближайшие часы поговорит с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом информирует The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
По словам Салливана, Байден в разговоре с Нетаньяху "подчеркнёт необходимость для ЦАХАЛ приложить все возможные усилия, чтобы различать террористов и палестинских гражданских во время наземной операции в Газе".
"В этом конфликте погибли тысячи палестинских гражданских лиц, и это абсолютная трагедия. Эти люди не заслуживали смерти. Эти люди заслуживают жизни в мире, безопасности и достоинстве", - заявил Салливан.
Он также отметил, что использование ХАМАС "живых щитов" "создает дополнительное бремя для Израиля, но не уменьшает ответственности ЦАХАЛ по международному праву в отношении различения террористов и гражданских лиц и защиты жизни невинных людей, которые составляют подавляющее большинство населения Газы".
Салливан добавил, что США задают Израилю "трудные вопросы" относительно его операций в Газе, которые он сам бы задавал себе, если бы проводил подобную контртеррористическую операцию. Он заявил, что США также подталкивают Израиль к "соответствию средств целям" в войне, намекая на беспокойство в Вашингтоне относительно стратегии наземной операции Израиля.
Дополнение
Израильские военные в воскресенье сообщили об усилении нападения на Газу, заявив, что в течение ночи "расширили" свое наземное вторжение, и предупредили со все большей «срочностью», что палестинские гражданские должны переместиться в южную часть Газы.