Байден сьогодні поговорить з Нетаньягу: наголосить на необхідності "розрізняти терористів і цивільне населення" - Салліван
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден в найближчі години поговорить з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, повідомив радник з національної безпеки Джейк Салліван. Про це інформує The Times of Israel, пише УНН.
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За словами Саллівана, Байден у розмові з Нетаньягу "підкреслить необхідність для ЦАХАЛ докласти всіх можливих зусиль, щоб розрізняти терористів і палестинських цивільних під час наземної операції в Газі".
"У цьому конфлікті загинули тисячі палестинських цивільних осіб, і це абсолютна трагедія. Ці люди не заслуговували на смерть. Ці люди заслуговують на життя в мирі, безпеці та гідності", - заявив Салліван.
Він також зазначив, що використання ХАМАС "живих щитів" "створює додатковий тягар для Ізраїлю, але не зменшує відповідальності ЦАХАЛ за міжнародним правом щодо розрізнення терористів і цивільних осіб та захисту життя невинних людей, які становлять переважну більшість населення Гази".
Салліван додав, що США ставлять Ізраїлю "важкі питання" щодо його операцій в Газі, які він сам би ставив собі, якби проводив подібну контртерористичну операцію. Він заявив, що США також підштовхують Ізраїль до "відповідності засобів цілям" у війні, натякаючи на занепокоєння у Вашингтоні щодо стратегії наземної операції Ізраїлю.
Доповнення
Ізраїльські військові в неділю повідомили про посилення нападу на Газу, заявивши, що протягом ночі "розширили" своє наземне вторгнення, і попередили з дедалі більшою «терміновістю», що палестинські цивільні повинні переміститися до південної частини Гази.