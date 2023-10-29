Ізраїль заявляє, що "розширяє" наземні операції в Газі - New York Times

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Ізраїльські військові в неділю повідомили про посилення нападу на Газу, заявивши, що протягом ночі "розширили" своє наземне вторгнення, і попередили з дедалі більшою «терміновістю», що палестинські цивільні повинні переміститися до південної частини Гази. Про це повідомляє New York Times, пише УНН.