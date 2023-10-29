Ізраїль заявляє, що "розширяє" наземні операції в Газі - New York Times
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Ізраїльські військові в неділю повідомили про посилення нападу на Газу, заявивши, що протягом ночі "розширили" своє наземне вторгнення, і попередили з дедалі більшою «терміновістю», що палестинські цивільні повинні переміститися до південної частини Гази. Про це повідомляє New York Times, пише УНН.
Деталі
Через два дні після відправки солдатів у Газу ізраїльські військові попередили жителів сектора Газа про необхідність терміново вирушати на південь.
Як повідомляє видання, головний речник збройних сил заявив, що ізраїльські сили «поступово розширюють наземну діяльність і масштаб наших сил», і що вони «просуваються згідно з планом».
Однак, точна кількість солдатів, які були відправлені на територію сектора Газа з п'ятниці залишається невідомою.
Доповнення
Наприкінці минулого тижня палестинці заявили, що авіаудари в Газі пошкодили телекомунікаційні мережі, залишивши жителів без телефону та Інтернету.
За словами виконавчого директора головної палестинської телекомунікаційної компанії, який заявив, що Ізраїль несе відповідальність за напад, зв'язок та інтернет частково відновились в неділю вранці. Офіційні особи в Ізраїлі відмовилися коментувати звинувачення Палестини в атаці на телекомунікаційні мережі.
Додамо
У неділю прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зробив скандальну заяву у соц мережі Х, мовляв він був не попереджений про плани ХАМАСу атакувати Ізраїль 7 жовтня, і розкритикував за неготовність країни до цієї атаки керівників розвідки Ізраїлю. Однак пізніше Нетаньягу видалив допис із критикою, та вибачився.