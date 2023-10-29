Израиль заявляет, что "расширяет" наземные операции в Газе - New York Times
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Израильские военные в воскресенье сообщили об усилении нападения на Газу, заявив, что в течение ночи "расширили" свое наземное вторжение, и предупредили со все большей «срочностью», что палестинские гражданские должны переместиться в южную часть Газы. Об этом сообщает New York Times, пишет УНН.
Детали
Через два дня после отправки солдат в Газу израильские военные предупредили жителей сектора Газа о необходимости срочно отправляться на юг.
Как сообщает издание, главный представитель вооруженных сил заявил, что израильские силы «постепенно расширяют наземную деятельность и масштаб наших сил», и что они «продвигаются согласно плану».
Однако, точное количество солдат, которые были отправлены на территорию сектора Газа с пятницы остается неизвестным.
Дополнение
В конце прошлой недели палестинцы заявили, что авиаудары в Газе повредили телекоммуникационные сети, оставив жителей без телефона и Интернета.
По словам исполнительного директора главной палестинской телекоммуникационной компании, который заявил, что Израиль несет ответственность за нападение, связь и интернет частично восстановились в воскресенье утром. Официальные лица в Израиле отказались комментировать обвинения Палестины в атаке на телекоммуникационные сети.
Добавим
В воскресенье премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сделал скандальное заявление в соц сети Х, мол он был не предупрежден о планах ХАМАС атаковать Израиль 7 октября, и раскритиковал за неготовность страны к этой атаке руководителей разведки Израиля. Однако позже Нетаньяху удалил сообщение с критикой, и извинился.