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Израиль заявляет, что "расширяет" наземные операции в Газе - New York Times

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Израильские военные в воскресенье сообщили об усилении нападения на Газу, заявив, что в течение ночи "расширили" свое наземное вторжение, и предупредили со все большей «срочностью», что палестинские гражданские должны переместиться в южную часть Газы. Об этом сообщает New York Times, пишет УНН.

Израиль заявляет, что "расширяет" наземные операции в Газе - New York Times

Детали

Через два дня после отправки солдат в Газу израильские военные предупредили жителей сектора Газа о необходимости срочно отправляться на юг.

Как сообщает издание, главный представитель вооруженных сил заявил, что израильские силы «постепенно расширяют наземную деятельность и масштаб наших сил», и что они «продвигаются согласно плану».

Однако, точное количество солдат, которые были отправлены на территорию сектора Газа с пятницы остается неизвестным.

Дополнение

В конце прошлой недели палестинцы заявили, что авиаудары в Газе повредили телекоммуникационные сети, оставив жителей без телефона и Интернета.

По словам исполнительного директора главной палестинской телекоммуникационной компании, который заявил, что Израиль несет ответственность за нападение, связь и интернет частично восстановились в воскресенье утром. Официальные лица в Израиле отказались комментировать обвинения Палестины в атаке на телекоммуникационные сети.

Добавим

В воскресенье премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сделал скандальное заявление в соц сети Х, мол он был не предупрежден о планах ХАМАС атаковать Израиль 7 октября, и раскритиковал за неготовность страны к этой атаке руководителей разведки Израиля. Однако позже Нетаньяху удалил сообщение с критикой, и извинился.

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