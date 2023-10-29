Нетаньягу розкритикував керівників ізраїльської розвідки, а потім вибачився

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У неділю прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зробив скандальну заяву у соц мережі Х, мовляв він був не попереджений про плани ХАМАСу атакувати Ізраїль 7 жовтня, і розкритикував за неготовність країни до цієї атаки керівників розвідки Ізраїлю. Однак пізніше Нетаньягу видалив допис із критикою, та вибачився. Про це пише Reuters, передає УНН.