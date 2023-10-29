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The Guardian

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Нетаньягу розкритикував керівників ізраїльської розвідки, а потім вибачився

Київ • УНН

 • 84296 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У неділю прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зробив скандальну заяву у соц мережі Х, мовляв він був не попереджений про плани ХАМАСу атакувати Ізраїль 7 жовтня, і розкритикував за неготовність країни до цієї атаки керівників розвідки Ізраїлю. Однак пізніше Нетаньягу видалив допис із критикою, та вибачився. Про це пише Reuters, передає УНН.

Нетаньягу розкритикував керівників ізраїльської розвідки, а потім вибачився

Цитата

“Я був неправий. Те, що я сказав після пресконференції, не слід було говорити, і я прошу вибачення за це. Я повністю підтримую всіх керівників підрозділів безпеки. Я підсилюю начальника штабу та командирів і солдатів ЦАХАЛу, які перебувають на фронті та воюють за будинок. разом ми переможемо”, — написав в своєму останньому пості Нетаньягу.

Деталі

Зауваження Нетаньягу, опубліковані у соц мережі X близько 23:00 напередодні у суботу, викликали політичні хвилювання та розкол у військовому кабінеті Нетаньяху.

У дописі, що нині вже видалений із платформи Х було наступне: “Жодного разу та на жодному етапі прем’єр-міністра Нетаньяху не було попереджено щодо військових намірів ХАМАС. Навпаки, усі посадові особи безпеки, включаючи голову армійської розвідки та голову Шін Бет , оцінив, що ХАМАС був стриманий і зацікавлений у домовленості”.

Найбільше громадськість обурило, що прем’єр не взяв на себе відповідальність за розвідувальні та оперативні збої, пов’язані з нападом ХАМАСу 7го жовтня.

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В той самий час, усі інші високопосадовці, зокрема керівники армії та внутрішньої шпигунської служби, привселюдно визнали свої невдачі. Нетаньягу ж цього не зробив. Під час пресконференції він зазначив, що “після війни буде час поставити важкі запитання, в тому числі й собі”.

Військовий речник Ізраїлю Даніель Хагарі, під час ранкового брифінгу відмовився коментувати ранні заяви Нетаньягу. Хагарі зазначив: “Ми зараз у стані війни, зосереджені на війні”.

Раніше, ізраїльські офіційні особи заявили, що події, що передували та включно з атакою ХАМАС, будуть розслідувані, але зараз уся їхня увага зосереджена на конфлікті.

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Нагадаємо

Раптова атака ХАМАС, що відбулась 7 жовтня, стала найбільшою за кількістю жертв для Ізраїлю за його 75-річну історію. Відтоді Ізраїль бомбардує Сектор Гази повітряними ударами та розпочав наземні операції з метою повалення підтримуваного Іраном ісламістського угруповання.

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