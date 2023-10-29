Нетаньяху раскритиковал руководителей израильской разведки, а потом извинился

Цитата

“Я был неправ. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я прошу прощения за это. Я полностью поддерживаю всех руководителей подразделений безопасности. Я усиливаю начальника штаба и командиров и солдат ЦАХАЛа, которые находятся на фронте и воюют за дом. вместе мы победим”, — написал в своем последнем посте Нетаньяху.

Детали

Замечания Нетаньяху, опубликованные в соц сети X около 23:00 накануне в субботу, вызвали политические волнения и раскол в военном кабинете Нетаньяху.

В заметке, ныне уже удалённой с платформы Х, было следующее: “Ни разу и ни на одном этапе премьер-министр Нетаньяху не был предупрежден о военных намерениях ХАМАС. Напротив, все должностные лица безопасности, включая главу армейской разведки и главу Шин Бет, оценил, что ХАМАС был сдержан и заинтересован в соглашении”.

Больше всего общественность возмутило, что премьер не взял на себя ответственность за разведывательные и оперативные сбои, связанные с нападением ХАМАСа 7го октября.

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В то же время, все другие высокопоставленные чиновники, в частности руководители армии и внутренней шпионской службы, публично признали свои неудачи. Нетаньяху же этого не сделал. Во время пресс-конференции он отметил, что “после войны будет время задать трудные вопросы, в том числе и себе”.

Военный представитель Израиля Даниэль Хагари, во время утреннего брифинга отказался комментировать ранние заявления Нетаньяху. Хагари отметил: “Мы сейчас в состоянии войны, сосредоточены на войне”.

Ранее, израильские официальные лица заявили, что события, предшествовавшие и включая атаку ХАМАС, будут расследованы, но сейчас все их внимание сосредоточено на конфликте.

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Напомним

Внезапная атака ХАМАС, состоявшаяся 7 октября, стала крупнейшей по количеству жертв для Израиля за его 75-летнюю историю. С тех пор Израиль бомбит Сектор Газа воздушными ударами и начал наземные операции с целью свержения поддерживаемой Ираном исламистской группировки.