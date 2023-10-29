Ізраїль завдав майже півсотні ударів по об'єктах ХАМАС у секторі Гази за добу – ЦАХАЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Ізраїльські військові завдали ударів по 450 цілям ХАМАС у Секторі Гази. Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛу в телеграм-каналі, передає УНН.
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“За минулу добу винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по понад 450 військовим об’єктам терористичної організації ХАМАС у секторі Газа, включаючи оперативні командні центри, спостережні пункти та пускові пункти протитанкових ракет”, — зазначили у пресслужбі ЦАХАЛу.
Деталі
Детально про поточну ситуацію в Ізраїлі журналіста розповів під час пресбрифінгу речником ЦАХАЛу, контр-адмірал Даніель Хагарі.
Зокрема, він відзначив, що вночі на вогонь з боку Лівану в бік північного кордону армія Ізраїлю завдавала ударів у відповідь по військових об’єктах, інфраструктурі та постах терористичної організації “Хезболла”. Хагарі також відзначив : “терористична організація Хезболла продовжує діяти проти нас на півночі, і ми завдаємо ударів усім тим, хто діє проти нас”.
Натомість ХАМАС вкотре звинуватив Ізраїль в атаках на цивільне населення. На це відреагував речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі. Він закликав жителів Гази евакуюватися на південь регіону, оскільки на півночі Армія оборони Ізраїлю розширює військові операції й переходить до наземного наступу.
У рамках розширення наземних дій Армія оборони Ізраїлю завдавала ударів по терористичним осередкам, які намагалися атакувати сили та терористичні осередки, які планували здійснити пуски протитанкових ракет. Крім того, наземні сили скерували літаки ЦАХАЛу на об’єкти терористів.