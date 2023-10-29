Президент Ірану: Ізраїль перетнув "червоні лінії"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що Ізраїль перетнув "червоні лінії" і це може змусити "всіх діяти". Свій допис очільник Ірану опублікував у соціальній мережі Х (колишній Twitter), передає УНН.
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"Злочини сіоністського режиму переступили червоні лінії, які можуть змусити всіх діяти. Вашингтон просить нас нічого не робити, але вони продовжують надавати широку підтримку Ізраїлю. США надіслали повідомлення Осі опору, але отримали чітку відповідь на полі бою", — написав Ебрагім Раїсі.
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Ізраїльські військові повторно закликали цивільних терміново виїхати із сектора Гази на південь, оскільки вони переходять до наступної фази війни з палестинським терористичним угрупованням ХАМАС у Газі та розширюють свою діяльність.
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