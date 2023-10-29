Президент Ирана: Израиль пересек "красные линии"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что Израиль пересек "красные линии" и это может заставить "всех действовать". Свое сообщение глава Ирана опубликовал в социальной сети Х (бывший Twitter), передает УНН.
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"Преступления сионистского режима переступили красные линии, которые могут заставить всех действовать. Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю. США отправили сообщение Оси сопротивления, но получили четкий ответ на поле боя", — написал Эбрагим Раиси.
Напомним
Израильские военные повторно призвали гражданских лиц срочно покинуть сектор Газа на юг, поскольку они переходят к следующей фазе войны с палестинской террористической группировкой ХАМАС в Газе и расширяют свою деятельность.
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