Іран заявив про випробування нових дронів-камікадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В Ірані заявили про випробування нових дронів-камікадзе Sina та Fateh під час військових навчань. Маневри мали кодову назву Eghtedar 1402. Про це повідомило ірансьске державне агентство IRNA, передає УНН.
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Зазначається, що Десантно-штурмові підрозділи Ірану використовували ці безпілотники для ураження як нерухомих, так і рухомих цілей у радіусі 10 кілометрів.
Безпілотники оснащені боєголовками вагою від 300 до 1000 грамів і призначені для використання проти різних цілей у наземних боях та можуть працювати від 10 до 15 хвилин.
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