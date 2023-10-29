Иран заявил об испытаниях новых дронов-камикадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Иране заявили об испытаниях новых дронов-камикадзе Sina и Fateh во время военных учений. Маневры имели кодовое название Eghtedar 1402. Об этом сообщило иранское государственное агентство IRNA, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Десантно-штурмовые подразделения Ирана использовали эти беспилотники для поражения как неподвижных, так и подвижных целей в радиусе 10 километров.
Беспилотники оснащены боеголовками весом от 300 до 1000 граммов и предназначены для использования против различных целей в наземных боях и могут работать от 10 до 15 минут.
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