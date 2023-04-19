Байден продлил действие приказа о блокировке судов рф в портах США

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"Политика и действия правительства Российской Федерации, направленные на продолжение преднамеренной, неоправданной, неспровоцированной и жестокой войны против Украины, продолжают представлять чрезвычайное положение из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов", - заявил Байден.

Напомним

Срок приказа о блокировании судов рф в портах Соединенных Штатов Америки должен был истекать на этой неделе.