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Байден продовжив дію наказу про блокування суден рф в портах США

Байден продовжив дію наказу про блокування суден рф в портах США

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америк Джо Байден продовжив заборону на вхід суден, пов'язаних з Росією, до портів США, передає УНН з посиланням на CNN.

Цитата

"Політика і дії уряду Російської Федерації, спрямовані на продовження навмисної, невиправданої, неспровокованої і жорстокої війни проти України, продовжують становити надзвичайний стан через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів", - заявив Байден.

Нагадаємо

Термін наказу про блокування суден рф в портах Сполучених Штатів Америки повинен був закінчуватись на цьому тижні.

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