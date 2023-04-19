Байден продовжив дію наказу про блокування суден рф в портах США
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америк Джо Байден продовжив заборону на вхід суден, пов'язаних з Росією, до портів США, передає УНН з посиланням на CNN.
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"Політика і дії уряду Російської Федерації, спрямовані на продовження навмисної, невиправданої, неспровокованої і жорстокої війни проти України, продовжують становити надзвичайний стан через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів", - заявив Байден.
Нагадаємо
Термін наказу про блокування суден рф в портах Сполучених Штатів Америки повинен був закінчуватись на цьому тижні.