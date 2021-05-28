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Байден планирует переговорить с Зеленским перед встречей с Путиным - МИД Украины

Киев • УНН

 • 22326 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент США Джо Байден перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным переговорит с Президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент УНН.

Байден планирует переговорить с Зеленским перед встречей с Путиным - МИД Украины

Цитата:

"Встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего Президента с американским президентом", - сказал Енин.

По его словам, министерство иностранных дел Украины сейчас тщательно готовит повестку дня для беседы Байдена и Зеленского, а также занимается логистическим аспектом этих контактов.

Дополнение

Ранее обе стороны - США и РФ - подтвердили информацию о том, что саммит президента Джо Байдена и Владимира Путина пройдет в Женеве 16 июня.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что в графике Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена может появиться возможность для встречи во время запланированного в июне визита Байдена в Европу.

6 мая президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джозефа Байдена посетить Украину с официальным визитом.

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