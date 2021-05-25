Серед тем - Україна: у Білому домі розповіли про мету США під час саміту Байдена і Путіна

США, Росія, Україна

Прессекретар Білого дому підкреслила, що під час зустрічі з Путіним президент Байден має намір заявити про непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України.

Вона нагадала, що тісна співпраця з Україною відповідає незмінну позицію США.

Деталі

Дженніфер Псакі знову підкреслила, що США прагнуть до відновлення стабільності в американо-російських відносинах. Вона також зазначила, що на саміті будуть обговорюватися питання контролю над озброєннями.

Речниця також заявила, що Байден обговорить з Путіним примусове приземлення владою Білорусі літака авіакомпанії Ryanair і подальший арешт білоруського опозиційного активіста в аеропорту.

Відповідаючи на питання про журналіста про контекст проведення саміту і, зокрема, про низку провокацій, до яких була причетна Росія (в зв’язку з цим була згадана кібератака на паливопровід Colonial Pipeline), Джен Дженніфер Псакі констатувала, що саміт було вирішено провести не для того, щоб обговорення органічний питаннями, в яких сторони згодні один з одним.

Доповнення

На зустрічі будуть обговорюватися всі назрілі питання, незважаючи на відмінності і розбіжності між США і Росією, зазначила прессекретар Білого дому. Вона підкреслила, що саміт проводиться в інтересах США і заради просування американського порядку денного.

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“Президент Сполучених Штатів не боїться виступити проти наших противників і використовувати момент особистої дипломатії, щоб позначити області, в зв’язку з якими він стурбований, і провести пошук областей, де є можливість співпраці і де у нас є взаємна згода”, — сказала Дженніфер Псакі.

Вона також зазначила, що у Вашингтоні не очікують, що в ході зустрічі будуть дозволені всі наявні проблеми.

Нагадаємо

Псакі також підтвердила зустріч президента США Байдена і президента Росії в Швейцарії 16 червня.