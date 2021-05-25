Серед тем - Україна: у Білому домі розповіли про мету США під час саміту Байдена і Путіна

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 7710 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 41383 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 128094 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 165936 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 149151 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 153318 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 105521 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87387 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 199559 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89334 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6.2м/с
81%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 81972 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 23247 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 36224 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 45127 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 61772 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 166271 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 199579 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 292168 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 457818 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 442625 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 12227 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 37061 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 42243 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 42507 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 43273 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Серед тем - Україна: у Білому домі розповіли про мету США під час саміту Байдена і Путіна

Київ • УНН

 • 26913 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. В ході проведеного у вівторок брифінгу для преси речниця Білого дому Джен Дженніфер Псакі прокоментувала інформацію, трансльовану ЗМІ, про те, що саміт президента Джо Байдена і Володимира Путіна пройде в Женеві 16 червня. Вона заявила, що саміт президентів проводиться заради просування американського порядку денного, передає УНН.

Серед тем - Україна: у Білому домі розповіли про мету США під час саміту Байдена і Путіна

США, Росія, Україна

Прессекретар Білого дому підкреслила, що під час зустрічі з Путіним президент Байден має намір заявити про непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України.

Вона нагадала, що тісна співпраця з Україною відповідає незмінну позицію США.

Деталі

Дженніфер Псакі знову підкреслила, що США прагнуть до відновлення стабільності в американо-російських відносинах. Вона також зазначила, що на саміті будуть обговорюватися питання контролю над озброєннями.

Речниця також заявила, що Байден обговорить з Путіним примусове приземлення владою Білорусі літака авіакомпанії Ryanair і подальший арешт білоруського опозиційного активіста в аеропорту.

Відповідаючи на питання про журналіста про контекст проведення саміту і, зокрема, про низку провокацій, до яких була причетна Росія (в зв’язку з цим була згадана кібератака на паливопровід Colonial Pipeline), Джен Дженніфер Псакі констатувала, що саміт було вирішено провести не для того, щоб обговорення органічний питаннями, в яких сторони згодні один з одним.

Доповнення

На зустрічі будуть обговорюватися всі назрілі питання, незважаючи на відмінності і розбіжності між США і Росією, зазначила прессекретар Білого дому. Вона підкреслила, що саміт проводиться в інтересах США і заради просування американського порядку денного.

Цитата

“Президент Сполучених Штатів не боїться виступити проти наших противників і використовувати момент особистої дипломатії, щоб позначити області, в зв’язку з якими він стурбований, і провести пошук областей, де є можливість співпраці і де у нас є взаємна згода”, — сказала Дженніфер Псакі.

Вона також зазначила, що у Вашингтоні не очікують, що в ході зустрічі будуть дозволені всі наявні проблеми.

Нагадаємо

Псакі також підтвердила зустріч президента США Байдена і президента Росії в Швейцарії 16 червня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$63.87
Bitcoin
$82,035.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,132.65
Ethereum
$1,603.40