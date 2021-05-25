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Среди тем - Украина: в Белом доме рассказали про цели США во время саммита Байдена и Путина

Киев • УНН

 • 26912 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. В ходе проведенного во вторник брифинга для прессы пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала информацию, транслируемую СМИ, о том, что саммит президента Джо Байдена и Владимира Путина пройдет в Женеве 16 июня. Она заявила, что саммит президентов проводится ради продвижения американской повестки дня, передает УНН.

Среди тем - Украина: в Белом доме рассказали про цели США во время саммита Байдена и Путина

США, Россия, Украина

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что во время встречи с Путиным президент Байден намерен заявить о непоколебимой поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

Она напомнила, что тесное сотрудничество с Украиной соответствует неизменную позицию США.

Детали

Псаки вновь подчеркнула, что США стремятся к восстановлению стабильности в американо-российских отношениях. Она также отметила, что на саммите будут обсуждаться вопросы контроля над вооружениями.

Она также заявила, что Байден обсудит с Путиным принудительное приземление властями Беларуси самолета авиакомпании Ryanair и последующий арест белорусского оппозиционного активиста в аэропорту.

Отвечая на вопрос журналиста о контексте проведения саммита и, в частности, о ряде провокаций, к которым была причастна Россия (в связи с этим была упомянута кибератака на топливопровод Colonial Pipeline), Джен Псаки констатировала, что саммит было решено провести не для того, чтобы обсуждение органический вопросами, в которых стороны согласны друг с другом.

Дополнение

На встрече будут обсуждаться все назревшие вопросы, несмотря на различия и разногласия между США и Россией, отметила пресс-секретарь Белого дома. Она подчеркнула, что саммит проводится в интересах США и ради продвижения американской повестки дня.

Цитата

“Президент Соединенных Штатов не боится выступить против наших противников и использовать момент личной дипломатии, чтобы обозначить области, в связи с которыми он обеспокоен, и провести поиск областей, где есть возможность сотрудничества и где у нас есть взаимное согласие”, — сказала Дженнифер Псаки.

Она также отметила, что в Вашингтоне не ожидают, что в ходе встречи будут разрешены все имеющиеся проблемы.

Напомним

Псаки также подтвердила встреча президента США Байдена и президента России в Швейцарии 16 июня.

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