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Байден планує переговорити з Зеленським перед зустріччю з Путіним – МЗС України

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент США Джо Байден перед зустріччю з російським колегою Володимиром Путіним переговорить з Президентом Володимиром Зеленським. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24", передає кореспондент УНН.

Байден планує переговорити з Зеленським перед зустріччю з Путіним – МЗС України

Цитата:

"Зустрічі Путіна з Байденом передуватимуть контакти нашого Президента з американським президентом", - сказав Єнін.

За його словами, міністерство закордонних справ України зараз ретельно готує порядок денний для бесіди Байдена та Зеленського, а також займається логістичним аспектом цих контактів.

Доповнення

Раніше обидві сторони — США та РФ — підтвердили інформацію про те, що саміт президента Джо Байдена і Володимира Путіна пройде в Женеві 16 червня.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що у графіку Президента України Володимира Зеленського і Президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена може з’явитися можливість для зустрічі під час запланованого в червні візиту Байдена в Європу.

6 травня президент України Володимир Зеленський запросив президента США Джозефа Байдена відвідати Україну з офіційним візитом.

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