Байден планує переговорити з Зеленським перед зустріччю з Путіним – МЗС України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент США Джо Байден перед зустріччю з російським колегою Володимиром Путіним переговорить з Президентом Володимиром Зеленським. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24", передає кореспондент УНН.
Цитата:
"Зустрічі Путіна з Байденом передуватимуть контакти нашого Президента з американським президентом", - сказав Єнін.
За його словами, міністерство закордонних справ України зараз ретельно готує порядок денний для бесіди Байдена та Зеленського, а також займається логістичним аспектом цих контактів.
Доповнення
Раніше обидві сторони — США та РФ — підтвердили інформацію про те, що саміт президента Джо Байдена і Володимира Путіна пройде в Женеві 16 червня.
Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що у графіку Президента України Володимира Зеленського і Президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена може з’явитися можливість для зустрічі під час запланованого в червні візиту Байдена в Європу.
6 травня президент України Володимир Зеленський запросив президента США Джозефа Байдена відвідати Україну з офіційним візитом.