Байден объявит о продолжении присутствия американских войск в Польше - NBC News

Детали

Изменения в составе войск США могут затронуть такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, пишет NBC News. Как сообщают источники, поскольку новые войска могут быть развернуты в регионе на более постоянной основе, их количество будет минимальным, но несколько сотен могут остаться в Польше на более постоянной основе.

В преддверии саммита стран-членов "Большой семерки" (G7) официальные лица администрации сигнализировали о том, что Байден может объявить об изменении американских войск, а также что союзники по НАТО также могут обнародовать изменения в своих военных положениях. Кроме того, как сообщает NBC News, президент США также мог бы объявить, что присутствие ВМС Соединенных Штатов на военно-морской базе Рота в Испании может увеличиться на два корабля в течение следующих нескольких лет.

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