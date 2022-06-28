Байден оголосить про продовження присутності американських військ у Польщі - NBC News
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Президент США Джо Байден планує оголосити про продовження присутності американських військ у Польщі та зміни в розміщенні американських військ у кількох країнах Балтії, які він санкціонував перед нападом росії на Україну. Про це повідомляє NBC News, посилаючись на чиновників, пише УНН.
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Зміни у складі військ США можуть торкнутися таких країн, як Литва, Латвія та Естонія, пише NBC News. Як повідомляють джерела, оскільки нові війська можуть бути розгорнуті в регіоні на більш постійній основі, їх кількість буде мінімальною, але кілька сотень можуть залишитися в Польщі на більш постійній основі.
Напередодні саміту країн-членів "Великої сімки" (G7) офіційні особи адміністрації сигналізували про те, що Байден може оголосити про зміну американських військ, а також що союзники по НАТО також можуть оприлюднити зміни у своїх військових положеннях. Окрім того, як повідомляє NBC News, президент США також міг би оголосити, що присутність ВМС Сполучених Штатів на військово-морській базі Рота в Іспанії може збільшитися на два кораблі протягом наступних кількох років.
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