Байден оголосить про продовження присутності американських військ у Польщі - NBC News

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Зміни у складі військ США можуть торкнутися таких країн, як Литва, Латвія та Естонія, пише NBC News. Як повідомляють джерела, оскільки нові війська можуть бути розгорнуті в регіоні на більш постійній основі, їх кількість буде мінімальною, але кілька сотень можуть залишитися в Польщі на більш постійній основі.

Напередодні саміту країн-членів "Великої сімки" (G7) офіційні особи адміністрації сигналізували про те, що Байден може оголосити про зміну американських військ, а також що союзники по НАТО також можуть оприлюднити зміни у своїх військових положеннях. Окрім того, як повідомляє NBC News, президент США також міг би оголосити, що присутність ВМС Сполучених Штатів на військово-морській базі Рота в Іспанії може збільшитися на два кораблі протягом наступних кількох років.

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