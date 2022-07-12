Байден направил в Сенат США протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент США Джо Байден направил в Сенат протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО и призвал сенаторов дать скорейшее согласие на их ратификацию. Об этом сообщает со ссылкой на администрацию Белого Дома.
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"Мы призываем всех союзников действовать оперативно в рамках собственных процессов ратификации, учитывая текущие глобальные факторы. Моя администрация готова проинформировать вас и помочь вам в ваших обсуждениях", - говорится в письме Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.
Напомним
Швеция и Финляндия получили официальное приглашение вступить в НАТО на саммите альянса в Мадриде в конце июня. В то же время Турция сняла свои возражения по поводу их вступления.